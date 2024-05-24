الجيش السوداني يدك تجمعات وارتكازات ميليشيات الدعم السريع في بحري

ذكرت وسائل إعلام سودانية أن الجيش السوداني دك صباح اليوم الجمعة تجمعات وارتكازات للمليشيا المتمردة في شمال وجنوب مدينة بحري عبر المدفعية الاستراتيجية.

وقال المصدر: شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في مدينة بحري نتيجة احتراق بعض الآليات العسكرية وتناثر الوقود.

في سياق اخر؛ وصل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار اير اليوم إلى العاصمة الإريترية "أسمرا" فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني لاريتريا لإجراء مباحثات مع الرئيس الإريترى أسياس أفورقي ، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتطورات الحرب الدائرة الان وتأثيرها على المحيط الاقليمي والدولي.