العراق.. حريق ضخم في مستودع لمواد التنظيف شمالي أربيل

اندلع حريق ضخم في مستودع لمواد التنظيف خلف منطقة "القلعة الجديدة" في ناحية كسنزان شمالي أربيل.



وبينت مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل في بيان لها أن الحريق نشب داخل المستودع صباح اليوم وأتى عليه بالكامل قبل أن تقوم فرق الاطفاء باخماد".

وأشار البيان الي سبب اندلاع الحريق يعود الى وجود مصنع مجاور للمستودع يحتوي على ورق مقوى.



ووفقا للتقارير والإحصائيات الصادرة من مديرية الدفاع المدني في أربيل فإنه منذ مطلع العام 2024 وحتي نهاية شهر مارس فقد اندلعت عشرات الحرائق، تسببت في أضرار بمليارات الدنانير ووفاة ثلاثة أشخاص.



وبحسب نتائج التحقيق فإن 40% من الحرائق ناتجة عن تماس كهربائي، وكان أكبرها تلك التي نشبت في سوق "قيصري"، وسوق الملابس المستعملة، وسوق "نيشتيمان.