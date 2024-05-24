عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية بأسوان ودمياط والإسكندرية

صدى البلد

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط والإسكندرية بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .


وأسفرت الحملات في أسوان عن ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.


كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش و2 فرد محلي وعدد من الطلقات النارية وتنفيذ 746 حكما قضائيا متنوعا.


وفي دمياط تم ضبط 5 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالها (7,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 17 كيلو جراما لمخدر البانجو – 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) و5 قطع سلاح ناري عبارة عن (طبنجة – 4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية".


وفي الإسكندرية تم ضبط قضيتي "إتجار" في المواد المخدرة .. ضُبط خلالهما (كمية من مخدري "الحشيش، الهيروين") بحوزة متهمين وضبط 3 قضايا أسلحة بيضاء .. ضُبط خلالها (3 قطع أسلحة بيضاء) بحوزة 3 متهمين.


ومن جهة أخرى .. تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف منشور تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن الإدعاء بقيام سائق مركبة (توك توك) بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي من داخل سيارة أحد الأشخاص أثناء توقفها أمام إحدى المُستشفيات بمنطقة شبين القناطر بالقليوبية .


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 18 مايو الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بذات الواقعة، وتم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن الهاتف المُبلغ بسرقته وتم ضبطه وقرر بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم .
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

400 جنيه نزول|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

محمد صلاح يفاجئ متابعيه بـ لوك جديد |شاهد

أعلاها بقوة 5 ريختر.. دولة عربية تسجل 3 هزات أرضية

على 30 عاماً| طرح وحدات سكنية تمليك في عدة محافظات.. تسهيلات للمواطنين

نداء عاجل لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية قبل موسم الحج.. ما القصة؟

13 درجة تراجع| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس بعد انكسار الموجة الحارة

موجة جديدة قادمة.. الأرصاد: انكسار الحرارة لمدة 48 ساعة فقط

ترشيحاتنا

الحنة كانت امبارح.. ياسمين رئيس أحدث عروس في الوسط الفني

نتيجة سنوات النقل 2024 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. اعرف درجاتك

مقتل عراقيين في تركيا وتدخل سريع من سفارة بغداد

النشرة الدينية| معلومات لا تعرفها عن الكعبة المشرفة.. 34 بلاء استعاذ منه النبي في دعائه.. حكم زيارة أهل البقيع

ضوابطه ثابتة لا تتغير.. مفتي الجمهورية: حجاب المرأة المسلمة يختلف حسب الزمان والمكان

شقيقة فتاة أوبرمدينة نصر: إحالة المتهم إلى الجنايات.. وخاله: محصلش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة شهية ولذيذة.. طريقة عمل القيمة العراقية

احترس| مضاعفات الإصابة بالوسواس القهري.. ما هي؟

احترس تناول هذه الأطعمة يرفع السكر في الـد.م ويسبب أخطر الأمراض.. تفاصيل

في عز الموسم .. أهم فوائد المشمش

فيديو

هروب السائق المتهم.. الفنانة مي سليم تتعرض لحادث سير مروع بسيارتها

مشكلة أذنها كشفتها.. التحليل النفسي لمصممة الأزياء هادية غالب

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-