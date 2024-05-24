حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية بأسوان ودمياط والإسكندرية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط والإسكندرية بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .



وأسفرت الحملات في أسوان عن ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.



كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش و2 فرد محلي وعدد من الطلقات النارية وتنفيذ 746 حكما قضائيا متنوعا.



وفي دمياط تم ضبط 5 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالها (7,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 17 كيلو جراما لمخدر البانجو – 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) و5 قطع سلاح ناري عبارة عن (طبنجة – 4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية".



وفي الإسكندرية تم ضبط قضيتي "إتجار" في المواد المخدرة .. ضُبط خلالهما (كمية من مخدري "الحشيش، الهيروين") بحوزة متهمين وضبط 3 قضايا أسلحة بيضاء .. ضُبط خلالها (3 قطع أسلحة بيضاء) بحوزة 3 متهمين.



ومن جهة أخرى .. تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف منشور تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن الإدعاء بقيام سائق مركبة (توك توك) بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي من داخل سيارة أحد الأشخاص أثناء توقفها أمام إحدى المُستشفيات بمنطقة شبين القناطر بالقليوبية .



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 18 مايو الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بذات الواقعة، وتم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن الهاتف المُبلغ بسرقته وتم ضبطه وقرر بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم .

