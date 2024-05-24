تجديد ندب أنور إسماعيل مساعدا لوزير الصحة لشئون المشروعات القومية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً بتجديد ندب الدكتور أنور إسماعيل أستاذ مساعد الهندسة الإنشائية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مساعداً لوزير الصحة للمشروعات القومية.



جدير بالذكر أن الدكتور أنور إسماعيل، من خريجي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكان يشغل نفس المنصب خلال فترة عمله بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.