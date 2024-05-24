بنوك الطعام الإقليمية: لدينا 65 ألف متطوع بمصر.. وإقامة مصنع لتحويل الفضلات لأسمدة

قال رئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية الدكتور معز الشهدي، إن "لدينا 65 ألف متطوع في مصر يصلون بكافة البرامج إلى أرجاء محافظات الجمهورية، كما يسعون لتنفيذ الخطط بدقة، فضلا عن خلق بعض الأفكار الابتكارية التي يمكن أن تساعد المؤسسات في إطلاق برامج جديدة"، مؤكدا أن الشباب من أهم عوامل النجاح بمؤسسات المجتمع المدني.



وأضاف الشهدي، في تصريحات خاصة لموفدة أنباء الشرق الأوسط بتونس، اليوم الجمعة على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي لمنظمة المرأة العربية أنه تم اعتماد ميزانية مفتوحة لإقامة مصنعين لتحويل فضلات الطعام لأسمدة عضوية وأعلاف بمصر والسعودية، لافتا إلى أن فائض الطعام يمثل حياة، فهادر الطعام يقدر بنحو 30 - 35 % فيما تصل نسبة الجوع في العالم إلى 12 % آي ثلث الهدر يمكن يقضي على الجوع.



وأوضح أن بنك الطعام المصري نجح في تطبيق 14 هدفا من أهداف التنمية المستدامة من أصل 17 هدفا ، كما ترشح لجائزة نوبل مرتين لالتزامه بخدمة المجتمع.



وقال رئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية إن الشبكة توزع 184 مليون وجبة في 55 دولة شهريا، و235 مليون وجبة بشكل موسمي (شهر رمضان – الأعياد)، و124 مليون وجبة من الهدر شهريا، كما تتبني 56 مليون حالة طبية منها أصحاب الأمراض المزمنة، موضحا أن نموذج بنك الطعام يدرس في أكثر من 10 جامعات على مستوى العالم.



ولفت الشهدي إلى أنه يتم تدريب وتأهيل الفئات الأكثر احتياجا للمساعدة على الاكتفاء الذاتي من خلال مساعدتهم في إنشاء مشروعات ،بالفعل تم تحقيق الهدف بتحويل 3.5 مليون مستفيد إلى مكتف ذاتيا ووصلوا إلى حد التبرع وتحقيق معدلة القضاء على الجوع.

وأكد الشهدي ضرورة التكامل بين كافة مؤسسات المجتمع المدني لتوفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجا من خلال الأنشطة المتنوعة لهم.



كما نوه بضرورة وجود استثمارات لمؤسسات المجتمع المدني من خلال مشروعات ذات عائد حتى إذا كان بسيطا؛ للمحافظة على استدامتها، لافتا إلى ضرورة بحث كل مؤسسة على فكرة تساعدها على الاستدامة حتى تتمكن من مواصلة تحقيق أهدافها دون الاعتماد الكلي على التبرعات، فضلا عن توفير فرص عمل، موضحا أن بنك الطعام يمتلك أول مركز خدمة عملاء من المكفوفين في الوطن العربي.

وقال رئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية إن بنك الطعام يعكف حاليا على تطبيق مشروع زراعة الأسطح بحي الأسمرات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي الغذائي، و بيع المنتج بأسعار تنافسية أقل من مثيلتها بالسوق، بالإضافة إلى توفير نحو 60 % من المياه و طعام صحي، فضلا عن المنظر الجمالي للأسطح، لافتا إلى أنه تم تطبيقها بشكل عشوائي في بعض المناطق .



وأشار إلى أن شبكة بنوك الطعام الإقليمية تعد مظلة لـ 55 بنكا للطعام قامت بدعم تأسيسها في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتطوير 61 بنكا من أجل المساعدة على إطعام المحتاجين، والقضاء على الجوع ومكافحة إهدار الطعام ، والذي تم اعتماده في 116 دولة وفقا لدليل فائض الطعام تحت مسمى النموذج المصري.



وأفاد بدعم الشبكة الإقليمية لمبادرة "المليار وجبة" الأكبر من نوعها في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة، خاصة الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية حول العالم.



وعن المشاركات في الأزمات على مستوى المنطقة العربية، أوضح الشهدي أنه تم المساهمة بـ 188 شاحنة مساعدات إنسانية وعلاجية وخيام لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة حتى ديسمبر 2023 ويتم التواصل مع بنك الطعام في فلسطين لمعرفة الأولويات و الاحتياجات، بالإضافة إلى مساهماتنا بمساعدات في زلزالي مراكش و سوريا.

