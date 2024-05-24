قوات الاحتلال تقصف مدرسة للأونروا في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة للأونروا في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح.

فيما اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون نبع قريوت جنوب نابلس.

وكان التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 91 شهيد و 210 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الي انه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 35,800 شهيد و 80,200 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.