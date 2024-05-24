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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

4969 طالبا.. تعليم مطروح تستعد لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال جولة بالمدارس

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الاستعدادات والجاهزية النهائية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لانطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الثانوية الفنية من خلال ٢٦ لجنة امتحانية تستقبل ٤٩٦٩ طالبا وطالبة غدا السبت بالتعليم الفني بكافة نوعياته ،مع جاهزية كافة اللجان لانطلاق الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والملاحظين والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

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أوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المديرية علي أتم الاستعداد لانطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الثانوية الفنية ، وأن ٤٩٦٩ طالبا سيؤدون الامتحانات غدا السبت منهم ٢٣٢٣ طالبا بشهادة التعليم الثانوي الصناعي وذلك أمام ٢١ لجنة ثلاث سنوات، ولجنة واحدة بنظام ٥ سنوات والخاصة بطلاب المدرسة النووية بالضبعة البالغ عددهم خمسة وسبعين طالبا، بينما يؤدي ٦٨٩ طالب تعليم ثانوي زراعي الامتحان أمام ٥ لجان ويؤدي ١٨٩١ طالبا وطالبة بالتعليم الثانوي التجاري الامتحان أمام سبع لجان بينما يؤدي ٦٦ طالبا تعليم ثانوي فندقي الامتحان أمام لجنة المدرسة الفنية الفندقية وذلك من خلال 26 لجان على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية علي تواصل مستمر مع جميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول، والتعامل السريع والفوري مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات وذلك مع انطلاق ماراثون الامتحانات السبت المقبل.

وشدد شحاته علي ضرورة تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير أعمال الامتحانات وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أنه تم التشديد على ضرورة العمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار داخل لجان السير، وللصالح العام ولضمان الخروج بامتحانات الدبلومات الفنية إلي بر الأمان.

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