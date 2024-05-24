مزيد من التقدم والازدهار.. أمير الكويت يهنئ العاهل الأردني بالعيد الوطني للبلاد

بعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.

وأشاد الأمير الكويتي بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومؤكدا على التطلع الدائم والمشترك لتعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين.

كما تمني للعاهل الأردني دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له .