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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

المحامين تعلن ضوابط وموعد فتح باب القيد

صدى البلد

أصدرت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين، بيانًا بشأن فتح باب القيد، مؤكدةً أنها تجري الآن مراجعة إجراءات القيد ومستنداته ، ووضع الضوابط القانونية  اللازمة له، وطباعة استمارات شخصية مؤمنة لطلبات القيد  ، وذلك للحيلولة دون وقوع أي تزوير، أو شبهة فساد أو تربح ، أو أن يتسلل إلى الجدول من لا تنطبق عليه شروط القيد ، أو تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر ، ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون .

وجاء نص البيان كالآتي: في إطار الجهود التي تبذلها نقابة المحامين  ، في سبيل ضبط جداولها ، ومواجهة ما استشرى من فوضى وفساد في إجراءات قيد المحامين الجدد ، وما ثبت من حالات تزوير لشهادات كليات الحقوق ، والثانوية العامة  ، وتوقيع طلبات القيد بالنقابة – بالتزوير - عن أشخاص غير مقيمين بمصر  ، وهي حالات تم ضبطها بالفعل و إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها  ، فضلًا عن تكرار تلقي العديد من الشكاوى بقيام موظفين وغير موظفين بالحصول على مبالغ مالية لقيد محامين والاستيلاء عليها وعدم توريدها للنقابة ،  والتحايل من قبل البعض للقيد بالجدول العام على خلاف أحكام القانون وشروط القيد  .

وتنفيذًا للبرنامج الذي قطعناه على أنفسنا بشأن إعادة المحاماة لمكانتها وقيمتها ، وما وعدنا به من ضبط الجداول و حوكمة إجراءات القيد ، بما يضمن عدم العبث أو التلاعب بجداول النقابة العامة للمحامين ، فإنه تجري الآن مراجعة إجراءات القيد ومستنداته ، ووضع الضوابط القانونية  اللازمة له ، وطباعة استمارات شخصية مؤمنة لطلبات القيد، وذلك للحيلولة دون وقوع أي تزوير ، أو شبهة فساد أو تربح  ، أو أن يتسلل إلى الجدول من لا تنطبق عليه شروط القيد ، أو تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر ، ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون .

 تؤكد النقابة في هذا الصدد عدم صحة الشائعات التي يروجها بعض المنتفعين من الفساد في عهد سابق لعرقلة جهود النقابة في سد منابع الفساد و تجفيفها ، وما يشاع منهم على مواقع التواصل الاجتماعي من وقف القيد أو إضافة شروط جديدة ،  وأن  حرص النقابة على مستقبل الأبناء و الإخوة من خريجي كليات الحقوق الراغبين – جديًا – في العمل بالمحاماة ، وحمل رسالتها السامية لا يقل عن  حرصها على ضبط جداولها ، وأن العمل جاري على قدم و ساق لسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات  في أسرع وقت ، ليتم الإعلان عن موعد فتح تلقي طلبات القيد قبل نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله.

وتهيب  بالزميلات والزملاء و الأبناء  التحلي بالصبر ، وعدم الالتفات لمروجي الشائعات و الأكاذيب من منتفعين وفاسدين لا هم لهم سوى مصالحهم الشخصية ومنافعهم غير المشروعة .

وتطمئن جميع الزميلات والزملاء والأبناء وتدعوهم إلى دعمها ومساندتها فيما يجري من مراجعة وضبط وتنظيم لسوق العمل بالمحاماة ، ومكافحة ما استشرى من فساد في عهد سابق، وغلق أبواب الفساد والتزوير  والتربح التي كانت مفتوحة على مصراعيها ، لقيد من يتربحون بالتزوير  حساب على مصلحة المحامين ونقابتهم ومن يتكالبون على القيد الصوري بالنقابة بغير حق ، أو بغير رغبة جدية في العمل بالمحاماة والانضواء تحت لوائها ، من منطلق أن المراقبة الصارمة لجداولها هي قاعدة الانطلاق نحو إصلاح نقابة المحامين، وما طالب به جموع المحامين ، وتنفيذ كل برامج التنمية التي وعدنا بها، و نسعى إلى تنفيذها بجدية بما يعود بالنفع على جموع المحامين ورسالة المحاماة .

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