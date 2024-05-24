ائتلاف أولياء أمور مصر يطلق مبادرة “هنساعد بعض” لتبادل الكتب المدرسية القديمة

أصدرت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر عبر فيس بوك بيانا إعلاميا دعت خلاله جميع طلاب المدارس وأولياء أمورهم للمشاركة في مبادرة “هنساعد بعض” لتبادل الكتب المدرسية والخارجية “القديمة”



وأوضحت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : مع انتهاء العام الدراسي ، نناشد اولياء الامور بعدم التخلص من الكتب المدرسية والخارجية ، والمبادرة بتبادل هذه الكتب لمنحها لمن بحتاجها ، خصوصا انه في ظل الظروف الاقتصادية التي نشهدها هذه الايام ، بحيث يتم تقليل العبء على الأهالي



وقالت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : علينا التفكير في حلول إقتصادية خارج الصندوق ، وتعتبر مبادرة هنساعد بعض لتبادل الكتب المدرسية و الخارجية احد هذه الحلول



وناشدت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : صفحات المدارس على فيس بوك ، بتبني الفكرة تسهيلا علي اولياء الامور للقيام بتبادل الكتب لكل الصفوف الدراسية .



واختتمت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر حديثها : كونوا قدوة لأولادكم في المبادرة لمساعدة الآخرين ، وعودوهم منذ الصغر علي أهمية التعاون والمشاركة فما تزرعوه في أبنائكم اليوم ستحصدوه في الغد

وكانت قد انتهت امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل، واعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيتم إعلان نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 للتعليم الأساسى للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والصفين الأول والثاني الإعدادي، لجميع التلاميذ في المدارس بداية من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٥.

وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 للتعليم الأساسى للفصل الدراسي الثاني (أخر العام) ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والصفين الأول والثاني الإعدادي تتاح بشكل مجاني لجميع الطلاب بجميع المدارس فى أماكن واضحة.