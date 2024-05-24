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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدون أي آلة حادة .. غسل عار أخته بتصرف صادم في الصف

صدى البلد


قرر عامل الانتقام من شقيقته بعد انتشار شائعات حول سوء سلوكها فاستغل شعورها الدائم بالصداع وطلبها منه قرص مسكن فاعطاها "حبة غلة" لتفارق الحياة في الحال. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث الجيزة، اخطارا بتلقي بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول،  "أرزاق أ، تبلغ من العمر 35 عامًا جثة هامدة اثر اصابتها بحالة تسمم. 

وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليها ترتدى كامل ملابسها وعدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجسد، وبسؤال ابنتها طفلة عمرها 15 عامًا، أقرت باتصال والدتها بها قبل وفاتها، حيث أخبرتها بشعورها بحالة إعياء.

 

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وأضافت الطفلة، أن شقيق أمها ويدعى “محسن.أ”، 38 سنة، عامل ، أعطاها قرص دواء مجهول، القت مباحث الصف القبض على شقيق المجني عليها ليعترف بقتله لها. 

وقال المتهم أن شقيقته أم لبنتين وتعيش معهما بمفردها؛ وتعاني دائما من صداع  وأضاف المتهم أنه وصل الى مسامعه أن شقيقته تكون علاقات مع الشباب؛ فقرر قتلها ؛ وبالفعل توجه إليه واستغل مرضها واوهمها أن حبة الغلة ؛ قرص علاج مسكن فتناولته؛ ولقيت مصرعها في الحال.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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