إنفوجراف .. كل ما تريد معرفته عن مبادرة مهارات سيبرانية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن مبادرة "مهارات سيبرانية".

وأوضح المركز ان مبادرة "مهارات سيبرانية" تستهدف إعداد جيل جديد من الكوادر في مجال الأمن السيبراني، والذي يعد من ضمن أكثر التخصصات طلبًا في سوق العمل.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المبادرة تستهدف تأهيل 1000 طالب جامعي سنويًّا للتوظيف مباشرة بعد التخرج من الجامعة في هذا المجال وذلك من خلال توفير مناهج عملية تتلاءم مع متطلبات سوق العمل، لتقليص الفجوة بين العرض والطلب على مستوى الكوادر البشرية المتخصصة في الأمن السيبراني.