ديفيد ديفيز: فوز "يد الأهلي" بالدوري تتويج لموسم صعب

عبر ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة دوري المحترفين على حساب الزمالك.

وأوضح أن الفريق دخل المباراة وسط حالة من التركيز الشديد، وبذل مجهودًا كبيرًا من أجل حسم اللقب، وهو ما قام به الجهاز الفني لتهيئة اللاعبين للفوز، مؤكدًا أن اللاعبين يستحقون التحية على ما قدموه على مدار البطولة.

وأضاف ديفيز أن «رجال يد الأهلي» كان لديهم طموحات كبيرة في هذا الموسم، وهو ما حصل عليه من التتويج باللقب المحلي والتتويج بالسوبر الإفريقي والتأهل إلى السوبر جلوب والتتويج بالسوبر المصري، وهو ما ضاعف من التركيز والإصرار في الفوز بجميع المباريات.

وشدد المدير الفني للفريق على أن الفريق تحسن هذا الموسم وكانت الفاعلية على المنافس أقوى هجوميًّا ودفاعيًّا، وأنه يسير بخطوات واثقة نحو الاستمرار في الهيمنة على جميع البطولات المحلية والإفريقية خلال السنوات القادمة.

وتوجه ديفيز بالشكر إلى الجهاز الفني واللاعبين ومجلس إدارة النادي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي، والجماهير، على الدعم المتواصل خلال الموسم في نجاح الفريق والوصول إلى منصات التتويج.