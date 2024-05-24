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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم المصري: الأهلي حقق دوري اليد عن جدارة واستحقاق

صدى البلد

عبر إبراهيم المصري، كابتن الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب دوري المحترفين لكرة اليد، بعد الفوز على الزمالك، في ثالث مواجهات نهائي البطولة.

وقال المصري: الفريق كان لديه إصرار كبير في حسم المواجهة أمام الزمالك، والجهاز الفني وضع خطة محكمة قبل بداية المباراة وهو ما تم تنفيذه، مما ساعد على الفوز والتتويج باللقب. 

وأضاف: الفريق كان في حالة تركيز كبيرة قبل المباراة، وهو ما ساعدنا على الظهور بهذا المستوى، خاصة أننا تعاهدنا على الفوز بالمباراة من أجل إسعاد جماهير الأهلي التي دائمًا ما تكون داعمة لنا. 

وتابع قائد الفريق: الزمالك فريق كبير، والجميع يعلم أن الفريقين هما أعمدة المنتخب الوطني، و«رجال يد الأهلي» كان لديه هدف هو الفوز باللقاء، وبالفعل نجحنا في الفوز والتتويج باللقب والاستمرار في حصد البطولات. 

وكان فريق «رجال يد الأهلي» قد توج بلقب بطولة دوري المحترفين لكرة اليد، متفوقًا على نادي الزمالك، في اللقاء الثالث والفاصل الذي جمع بينهما على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.
 

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