حارس مرمى الأهلي لكرة اليد: شخصية الفريق وراء التتويج بلقب الدوري

عبَّر محمد إبراهيم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة دوري المحترفين، عقب الفوز ‏على الزمالك، في المباراة الثالثة لنهائيات البطولة التي جمعتهما على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وقال إبراهيم: الفريق تغلب على الزمالك بجدارة واستحقاق، واللاعبون قدموا مباراة كبيرة على المستوى الخططي والبدني، وهو ‏ما أسهم في التتويج باللقب‎.

وأشار محمد إبراهيم، إلى أن الموسم كان صعبًا على الفريق، وكانت هناك منافسة قوية وصعبة للغاية بين جميع الفرق للفوز، وكل اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، ونجحوا في الفوز والتتويج ‏باللقب‎ بعد التحلي بشخصية الأهلي.

وشدد حارس الفريق على أن الجميع تعاهدوا على الفوز وحسم اللقب؛ بعد أن توج بلقبي السوبر المصري والسوبر الإفريقي، والتأهل إلى كأس العالم للأندية «السوبر جلوب»، مضيفًا أن الفريق دخل ‏المباراة وهدفه الفوز والتتويج لإسعاد الجماهير.‏