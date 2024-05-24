لاعب يد الأهلي: لقب الدوري جاء في توقيت مثالي

أبدى أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز على الزمالك والتتويج بلقب دوري المحترفين، مؤكدًا أن الفريق استحق اللقب بعد موسم صعب.

وقال أحمد عادل: التتويج بلقب دوري المحترفين جاء في توقيت مثالي للغاية في نهاية موسم محلي وقبل المشاركة في البطولة الإفريقية و«السوبر جلوب».

وتابع عادل: سعيد بالتتويج بلقب دوري المحترفين لكرة اليد اليوم، نستعد بشكل مميز لباقي البطولات هذا الموسم.

ووجه أحمد عادل التهنئة إلى جماهير النادي الأهلي، مؤكدًا أنها كانت الداعم الرئيسي للفريق خلال مراحل البطولة.

وتوج «رجال يد الأهلي» بلقب بطولة دوري المحترفين لكرة اليد، متفوقًا على نادي الزمالك، في اللقاء الثاني الذي جمع بينهما على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.