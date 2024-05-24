كاستيلو: حصدنا ثلاثية مستحقة.. والأهلي يسير بنجاح في طريق البطولات

عبر عمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب دوري المحترفين هذا الموسم على حساب فريق الزمالك، مؤكدًا أن الفريق قدم موسمًا مميزًا للغاية استحق عليه الجمع بين الدوري والسوبر المصري والسوبر الإفريقي، وحصد ثلاثية مستحقة.

وأشار إلى أن مباراة النهائي لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة أن فريق الزمالك يضم عناصر من أصحاب الخبرات، والمنافس الأول في البطولات المحلية والإفريقية خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن شخصية الأهلي قادت اللاعبين إلى تخطي الموسم والتتويج بالألقاب، وصولًا إلى التتويج بالبطولات المحلية والإفريقية، وأن الفريق يسير بنجاح في طريق البطولات.

ووجه كاستيلو الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، وأعضاء المجلس على المساندة خلال الموسم الصعب، وأيضًا الجماهير التي تدعم الفريق في جميع المباريات.