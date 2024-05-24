البيت الأبيض يرحب بالتزام مصر بتدفق المساعدات مؤقتا لغزة.. بايدن يشيد بجهود السيسي

في بيان عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب البيت الأبيض عن امتنانه لالتزام مصر بتسهيل التدفق المؤقت للمساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي.

أشاد بايدن بجهود الرئيس السيسي في ضمان التدفق المستمر للمساعدات إلى غزة منذ بداية الأزمة.

وشدد البيان على أهمية هذا الالتزام في إنقاذ الأرواح وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة. علاوة على ذلك، رحب الرئيس بايدن بتعهد الرئيس السيسي بالعمل على إعادة فتح معبر رفح، وهو شريان حياة حاسم لغزة، بترتيبات مقبولة لكل من مصر وإسرائيل.

وأكد الزعيمان من جديد التزامهما بالتعاون من أجل تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب الرئيس بايدن عن دعمه الكامل للجهود الرامية إلى إعادة فتح معبر رفح وضمان التدفق المتواصل للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكخطوة ملموسة نحو تحقيق هذه الأهداف، كشف البيان عن خطط لزيارة فريق أمريكي رفيع المستوى إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المناقشات مع المسؤولين المصريين. وهذا يؤكد التزام الولايات المتحدة بالمشاركة بنشاط في الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة والعمل من أجل السلام والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة.