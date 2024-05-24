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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

حصاد جامعة حلوان الأسبوعي| إنجاز رياضي جديد وقوافل طبية وتوعوية في 15 مايو

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

شهدت جامعة حلوان العديد من الأحداث خلال الأسبوع الماضي وفيها استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، لجنة قطاع معاهد وشعب علوم الحاسب في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، برفقة الدكتور أسامة إمام، رئيس لجنة قطاع معاهد وشعب علوم الحاسب وعميد الكلية.

وقامت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بجامعة حلوان بتنظيم قوافل طبية توعوية بمناطق الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو، حيث تم تقديم الخدمات الطبية العلاجية والتوعوية من خلال الكشف وصرف الأدوية للمرضى، و تخللتها ندوات توعوية  إلى جانب التوعية الصحية للمرضى وتوزيع مطويات ومطبوعات وملصقات.

كما شارك وفد من طلاب جامعة حلوان في زيارة إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، أعرق صروح التدريب العسكري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا،  وتابع الطلاب عرضًا لفيلم تقديمي عن الأكاديمية، كما التقطوا صورة تذكارية أمام مبنى قيادة الأكاديمية، وتجولوا في ميادين الفروسية واللياقة البدنية وزاروا القبة السماوية.

وعقد مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة الحلقة التحكيمية للمشاريع والأفكار الابتكارية المقدمة في مسابقة "حلوان تبتكر" لعام 2024، بحضور 18 باحثًا ومبتكرًا من 7 كليات مختلفة داخل الجامعة، حيث عرضوا أفكارهم وابتكاراتهم أمام لجنة التحكيم المكونة من أعضاء مكتب التايكو والحاضنات التكنولوجية.

وحققت الطالبة لجين محمد إبراهيم من كلية التجارة (BIS) بجامعة حلوان، ولاعبة الوثب العالي لمنتخب الجامعة ومنتخب مصر، إنجازًا جديدا بحصولها على الميدالية الفضية في بطولة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد فوزها بالميدالية الفضية في مسابقة الوثب العالي في البطولة العربية.

 

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