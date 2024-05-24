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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطة الفلسطينية تؤيد القرار المصري بشأن نقل مساعدات غزة من إسرائيل

السيسي وعباس
السيسي وعباس

دعمت السلطة الفلسطينية علنًا قرار مصر بالسماح بنقل المساعدات الإنسانية المتراكمة عند معبر رفح المغلق إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي.  

وافقت السلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، على القرار المصري، مما يشير إلى جهد تعاوني بين مصر والقيادة الفلسطينية. 

تهدف الخطوة المصرية إلى تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة من خلال تسهيل نقل المساعدات عبر نقطة العبور الإسرائيلية.


ومن خلال دعم القرار المصري، تؤكد السلطة الفلسطينية على أهمية الجهود المنسقة لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب في غزة.


ويمثل هذا القرار خطوة نحو التعاون بين أصحاب المصلحة الإقليميين في مواجهة التحديات الإنسانية في قطاع غزة.

ويعكس دعم السلطة الفلسطينية للقرار المصري استراتيجية أوسع تسعى إلى التعاون الإقليمي لمعالجة القضايا الإنسانية في غزة.
 

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