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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هدى الإتربي تبرز أنوثتها بإطلالة ملفتة على شاطئ البحر

هدى الاتربي
هدى الاتربي

تعد الفنانة هدى الإتربي من أبرز نجمات الفن أناقة وجاذبية تملك قوام سحري وذوق فريد جعلها محط اهتمام المعنيين بالموضة والماركات العالمية الشهيرة.

وتألقت هدى في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، باطلالة صيفية جذابة، وترك خصلات شعرها منسدلة بشكل ناعم فوق كتفيها ولون النود في الشفاه.

وتتميز هدى الإتربي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هدى الإتربي في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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