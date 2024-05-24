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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا والمملكة المتحدة تدعمان إسرائيل ضد محكمة العدل الدولية

صدى البلد

تستعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لرفض أمر محكمة العدل الدولية الذي يقضي بوقف إسرائيل هجومها على رفح الفلسطينية، مع تغيير في خطوطهما الحمراء فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في المنطقة. 

وعلى الرغم من التأكيدات السابقة ضد دعم هجوم كبير في رفح الفلسطينية دون وجود خطط واضحة لحماية المدنيين، فإن التصريحات الأخيرة تشير إلى تفسير أكثر مرونة لما يشكل هجوماً كبيراً.

التحول الدبلوماسي: ابتعدت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن موقفهما السابق المتمثل في معارضة الهجمات العسكرية الكبرى في رفح، مما يشير إلى استعدادهما لدعم الإجراءات الإسرائيلية على الرغم من الأحكام القانونية الدولية.

إعادة تعريف الهجمات الكبرى: أصبح تعريف الهجوم الكبير أكثر مرونة، حيث قلل المسؤولون من أهمية العمليات العسكرية الكبيرة على الرغم من الأدلة التي تشير إلى خلاف ذلك. وقد أثار عدم وضوح الخطوط الحمراء المخاوف بين المشرعين بشأن مصداقية مواقف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

 العملية القانونية مقابل المعتقدات: يؤكد المسؤولون البريطانيون على أهمية العملية القانونية أكثر من المعتقدات الشخصية عند تقييم امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في رفح. وقد أثار هذا النهج انتقادات، خاصة فيما يتعلق بتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين.

وجهة النظر الأمريكية

 يشير مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح كانت مستهدفة ومحدودة، مما يشير إلى وجهة نظر أكثر إيجابية بشأن تصرفات إسرائيل. ويبدو أن الولايات المتحدة تدرس إدخال تعديلات على موقفها استناداً إلى الإحاطة التي قدمتها إسرائيل بشأن الخطط العسكرية المنقحة.

 المساعدات الإنسانية

مع الاعتراف بعدم كفاية المساعدات التي تصل إلى غزة، تعزو كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذه القضية إلى النزاع بين مصر وإسرائيل بدلاً من تحميل إسرائيل المسؤولية باعتبارها القوة المحتلة. وأثار هذا التحول في المسؤولية جدلا وسط تصاعد التوترات.

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