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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

4.1 مليار جنيه مبيعات العرب بالبورصة منذ بداية العام

صدى البلد

سجلت تعاملات المصريين نسبة 69.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 11.4%، والعرب على 19.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ووفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، سجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 327.3 مليون جنيه، كما سجل العرب صافى بيع بقيمة 1.4 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 86.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

بينما سجل الأجانب 6.1%، وسجل العرب 7%، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 3.1 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بنحو 4.1 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.06% ليغلق عند مستوى 27205.14 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الماضي.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.85% ليغلق عند مستوى 5940.01 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنسبة 5.22% ليغلق عند مستوى 8587.17 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 4.61% ليغلق عند مستوى 33365.54 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 6815.60 نقطة.

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