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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السد يتوج بطلا لـ كأس أمير قطر

السد
السد

توج فريق السد بطلا لكأس أمير قطر لكرة القدم، بعد فوزه على نادي قطر 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد المدينة التعليمية.

وأحرز الكولومبي ماتيوس أوريبي هدف السد في الدقيقة 118 من المباراة التي امتدت إلى شوطين إضافيين، بعد تعادل الفريقين سلبيا في الوقت الأصلي.

وجاءت المباراة جيدة المستوى، حيث تبادل الفريقين السيطرة على مجريات الأمور في الشوط الأول، الذي كانت فيه غلبة نسبية للسد على مستوى الاستحواذ.

وكانت الفرص الأخطر من نصيب نادي قطر، الذي أهدر أكثر من مرة عبر تاباتا وسيبستيان سوريا، وإن كان ذلك لا يمنع أن السد أتيحت له عدة فرص.

وفي الشوط الثاني، هدأت الأمور قليلا مع استمرار سيطرة السد على منطقة وسط الملعب بصفة خاصة، وعلى مجريات الأمور بصفة عامة.

وتخلل ذلك محاولات متتالية من السد لكن دون خطورة حقيقية على مرمى نادي قطر، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، والتي شكلت خطورة على مرمى مشعل برشم حارس السد، الذي تصدى لأكثر من فرصة خاصة من قبل الإيفواري يوهان بولي مهاجم قطر.

وبمرور الوقت، ازدادت هجمات السد خطورة، وكاد من إحداها الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد، من تسجيل الهدف الأول، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء إلا أن الكرة ارتطمت العارضة.

وتواصلت محاولات الفريقين لكنهما فشلا في حل ألغاز الدفاع، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم اللجوء إلى أشواط إضافية.

واستمر الحال على ما هو عليه بمحاولات من الفريقين لكن دون جدوى، وكانت أهم لقطات المباراة في طرد أكرم عفيف نجم السد، بعد العودة لتقنية الفيديو إثر تدخله العنيف مع برونو تاباتا لاعب قطر.

ووسط انتظار الجميع لانتهاء الشوط الإضافي الثاني واللجوء لركلات الترجيح، انطلق بيدرو ميجيل لاعب السد من الجهة اليمنى، وتوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها ارتدت من الدفاع لتجد الكولومبي ماتيوس أوريبي الذي لم يتوان عن إسكانها مرمى ساطع العباسي حارس قطر، مسجلا هدف الفوز في الدقيقة 118.

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