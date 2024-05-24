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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدرس دوره في مراقبة حدود رفح بعد الحرب

صدى البلد

يستكشف الاتحاد الأوروبي إمكانية مراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر بمجرد انتهاء الصراع الدائر، وفقًا لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي تحدثوا للجارديان. 

يأتي هذا الاعتبار في الوقت الذي تواصل فيه العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك إسرائيل، مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية إعادة فتح بعثة الاتحاد الأوروبي التي تم تعليقها بعد سيطرة حماس على غزة.

أكد مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، نقلا عن وكالة فرانس برس، استلام هذه الطلبات، قائلا: “تلقينا مساعي من أطراف مختلفة بما في ذلك إسرائيل حول ما إذا كان بإمكاننا دراسة الاحتمال”. وشدد المسؤول على أن أي مشاركة للاتحاد الأوروبي لن تحدث في ظل ظروف الحرب الحالية ولكن يتم التفكير فيها في المستقبل.

قدم دبلوماسي أوروبي سياقًا إضافيًا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال في المراحل الأولية لتقييم هذه المهمة المحتملة. وحذر الدبلوماسي قائلا: "نحن نتحدث عن المستقبل"، مشددا على أن العملية بدأت للتو.

وتهدف هذه المهمة المرتقبة للاتحاد الأوروبي إلى تسهيل إعادة فتح معبر رفح ومراقبته بشكل فعال، وهو أمر بالغ الأهمية لحركة الأشخاص والبضائع بين غزة ومصر. إن نجاح مثل هذه المبادرة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الوضع الإنساني في غزة، مما يضمن الوصول بشكل أكثر اتساقًا إلى الإمدادات والمساعدات الأساسية.

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