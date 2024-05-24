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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نهائي دوري أبطال أفريقيا..وزير الرياضة يطمئن على استعدادات استاد القاهرة لمباراة الأهلي والترجي

صدى البلد

أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اليوم الجمعة، جولة تفقدية موسعة داخل استاد القاهرة الدولى فى ضوء الاستعداد لمباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا المرتقبة بين فريقى الأهلى المصرى والترجي التونسى والمقرر لها غدا السبت.

اطمأن الوزير على كافة الاستعدادات داخل هيئة استاد القاهرة الدولى بدايةً من الأماكن الخارجية للاستاد مروراً ببوابات دخول الجماهير وصولاً إلى أماكنهم بالمدرجات.

أكد الدكتور أشرف صبحى على جاهزية استاد القاهرة لمباراة الغد، واستقبال آلاف الجماهير المصرية التى ستحرص على مؤازرة النادى الأهلى من قلب استاد القاهرة الدولى، مشيراً إلى أن حميع المسئولين عن تنظيم المباراة سيكونوا على الموعد للخروج بالمباراة فى أفضل صورة.

أعرب الوزير عن تمنياته بأن تشهد المباراة روح رياضية عالية بين اللاعبين، وتشجيع حضارى من قبل جماهير الناديين، متمنياً التوفيق للاعبى النادى الأهلى وإحراز لقب البطولة تأكيدا لمكانة  مصر الرائدة إفريقيًا فى مختلف الألعاب الرياضية.

رافق الوزير خلال الزيارة كلاً من سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وسعد شلبى المدير التنفيذى للنادى الأهلى، ووليد عبد الوهاب المدير التنفيذى لاستاد القاهرة الدولى.

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