حقوق الإنسان والمواطنة: أمريكا بدأت تتحمل مسئوليتها تجاه غزة.. فيديو

علق المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، على الاتصال الهاتفي الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الامريكي جو بايدن، مؤكدًا أنه يدل على أن أمريكا بدأت تتحمل مسئوليتها تجاه قطاع غزة .

وقال التهامي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة لا يتحملها أي شعب، مؤكدا أن العالم بدأ يحس بمسئوليته تجاه الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأوضح أن الرئيس السيسي لم يتوان على أن يتحمل مسئوليته تجاه القضية، ومصر تتحمل أعباء القضية منذ بدايتها، وعملت مصر على توصيل المساعدات للشعب الفلسطيني، وهو ما يؤكد أن مصر تتحمل المسؤوليته بشكل كامل.