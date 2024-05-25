بكري يسخر من الشاباك الإسرائيلي.. تهديد الأمن القومي المصري خط أحمر.. وظائف في اليونان وقبرص| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



ضياء رشوان: تهديد الأمن القومي المصري خط أحمر

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن إسرائيل على وشك التضحية بالجائزة الأكبر وهى العلاقات مع مصر، مضيفا أن مصر حافظت طيلة الوقت على الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



محمد شبانة: سأقاضي إسرائيل.. وسأطلب من خالد أبو بكر تمثيلي قانونيا

علق النائب والإعلامي والناقد الرياضي محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ، على صورته التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، على أنه أحد قادة الفصائل الفلسطينية المطلوبين.



تنشيط السياحة: حجز غرفة بالساحل الشمالي محتاج واسطة

أكد عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، أهمية التوجيهات بشأن إحياء مسار خروج بني إسرائيل ن مصر، وتنظيم رحلات سياحية به، مشيرًا إلى أنه جار العمل عبر دراسة تسويقية مع بيوت الخبرة الدولية لتسويق المسار بحملة ترويجية.



الفريق الفلسطيني بالعدل الدولية: إسرائيل منعت المحققين الأمميين من دخول غزة

أكدت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، أهمية قرار محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، مطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كليا أو جزئيا.



بكري يسخر من الشاباك الإسرائيلي بعد نشر صورة برلماني مصري على أنها لقائد فلسطيني

سخر الإعلامي مصطفى بكري، من جهاز الأمن الإسرائيلي “الشاباك” قائلا: "أنا بسخر منه وحالة التخبط اللي هو فيها".

كرم جبر: مناورات الجيش رسالة طمأنة للمصريين وتحذيرية للأعداء

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مناورات القوات المسلحة المصرية رسائل طمأنة للمصريين بأن جيشهم مستعد للتعامل مع أي تهديد لأمن مصر، ورسالة تحذيرية للأعداء.



مصطفى بكري: إخواني هارب يصل مصر خلال 48 ساعة وينوي تسليم نفسه للسلطات

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن علي حسين مهدي، الذي غادر من مصر إلى تركيا ومن ثم للولايات المتحدة الأمريكية، وكان يهاجم مصر؛ يعتزم الرجوع إلى مصر.



افتتاح مشروع النهر الأخضر.. رئيس جهاز العاصمة الإدارية يعلن الموعد المتوقع

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية، إن منطقة النهر الأخضر يعد من أهم المشروعات الفارقة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه يعتبر أحد أهم المشروعات في الشرق الأوسط.



التسجيل مجاني ودون وسطاء.. «العمل» تعلن عن فرص توظيف في اليونان وقبرص

كشفت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، تفاصيل وشروط فرص عمل في اليونان وقبرص، قائلة: إن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع اليونان؛ من أجل نقل الأيدي العاملة للخارج، مشيرة إلى أن الفرصة المتوفرة الآن الموسم الزراعي.



مرشحة حزب الخضر للرئاسة الأمريكية: إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية في غزة

قالت جيل ستاين، مرشحة حزب الخضر للرئاسة الأمريكية، إن إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية في غزة ودمرت المنشآت المدنية، مؤكدةً أنها لا تدعم أي إبادة جماعية ولا تدعم الحروب حول العالم.



مصدر رفيع المستوى: ‏مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية الكارثية الطاحنة في غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، أن ‏مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية الكارثية الطاحنة في قطاع غزة.