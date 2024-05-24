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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عماد الدين حسين: مصر تسعى لإجهاض مخطط إسرائيل لتفريغ غزة من سكانها

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الموقف المصري ثابت وراسخ في دعم الشعب الفلسطيني منذ سنة 48 وحتى هذا اللحظة، وربما قبل عام 48 كانت الحكومات المصرية تعارض فتح باب الهجرة أمام اليهود لدخول فلسطين في زمن حتى قبل زرع إسرائيل في المنطقة.

وأشار إلى أن حكومة الانتداب البريطاني كانت تسهل دخول اليهود من كل مكان، ولكن مصر كانت إحدى الدول الرئيسية التي تصدّت لهذا الأمر، وهي الدولة التي أرسلت جيشها لفلسطين؛ دفاعا عن عروبة فلسطين ودفاعا عن الأمن القومي المصري.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية اليوم الجمعة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما تفعله مصر منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، هو محاولة إجهاض المخطط الإسرائيلي الذي يهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه وإنهاء الأزمة للأبد؛ عبر تهجير السكان وتدمير القطاع بحيث أنه لا يصبح صالحًا للحياة.

وأكد أن مصر فطنت لهذا الموضوع منذ اللحظات الأولى، فهذا مخطط موجود في الأدراج الإسرائيلية، ينتظر التنفيذ، وينتظر الفرصة.

وأوضح أن ما يفسر هذا الموقف؛ سر الهجمة الإسرائيلية الصهيونية الغربية على مصر منذ بدء العدوان، والذي زاد بالأكثر منذ الهجوم على رفح الفلسطينية 7 مايو الجاري، مؤكدًا أن هذه الحملة العنيفة على مصر، تفسيرها الوحيد هو أن مصر أفسدت هذا المخطط، وتقف بالمرصاد للمخطط الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا بكل الطرق.

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