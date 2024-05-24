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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: القضاء على 11205 عسكريين أوكرانيين خلال أسبوع‎

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 11205 عسكريين أوكرانيين، وتدمير عشرات المدرعات، وإسقاط عشرات الصواريخ والمسيرات في أسبوع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، أنه منذ الـ18 وحتى الـ24 من مايو الجاري، وجّه الجيش الروسي 49 ضربة بأسلحة عالية الدقة والمسيرات لمواقع القوات الأوكرانية وبنيتها التحتية ومطاراتها العسكرية ومواقع تخزين الأسلحة، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.

فيما سيطرت قوات "الشمال" على بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف، وواصلت التقدم في الأعماق، وتم صد 23 هجوما في خاركوف، وبلغت خسائر أوكرانيا خلال أسبوع 1840 عسكريا، وست دبابات وآليات ومدافع غربية.

وأضاف البيان أن قوات "الغرب" الروسية عززت مواقعها، وصدت 15 هجوما في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وكبدت أوكرانيا 2040 قتيلا، ودمرت دبابتين وآليات ومركبات عسكرية ومدافع غربية.

وأردف البيان أن قوات "الجنوب" سيطرت على بلدات بيلوغوروفكا وكليشّييفكا وأندريفكا في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر أوكرانيا هناك 3285 عسكريا، وسبع دبابات ومدافع غربية وآليات، و10 مستودعات للذخيرة.

وتابع البيان أن قوات "المركز" عززت مواقعها، وصدت 41 هجوما وكبّدت أوكرانيا 2770 جنديا، ودبابة أوكرانية ومدافع غربية ومركبات و20 مدرعة، بينها أربع "ماردر" ألمانية، وخمس "برادلي"، وثلاث "ماكس برو" أمريكية.

فيما حسّنت قوات "الشرق" مواقعها، وصدت تسع هجمات، وكبدت أوكرانيا 920 عسكريا ومدافع ومركبات. وألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني، وكبّدته 350 عسكريا وآليات ومدافع ومركبات.

وكشف بيان وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها أسقطت خلال أسبوع طائرتي "ميغ 29" و8 صواريخ "سكالب -EG" فرنسية، و25 صاروخ "أتاكمس" أمريكية، و"توتشكا أو" سوفيتية، و18 قنبلة جوية "هامر" فرنسية، و13 صاروخ "هارم" أمريكية، وصاروخ "نبتون" سوفيتيا مضادا للسفن، و91 صاروخ "هيمارس" أمريكية، و"فامباير" تشيكية، و"أولخا" أوكرانية.

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