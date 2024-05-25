وليد جاب الله: الاقتصاد العالمي يمر بدورات تصحيح كل فترة

أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، الحرب جزء من الاقتصاد أم الاقتصاد فليس جزء من الحرب.

وأضاف جاب الله، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، الاقتصاد العالمي يمر بدورات تصحيح كل فترة منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات وحتى الآن.

وتابع: "الكساد الكبير الذي كان في الثلاثينيات من القرن الماضي، هو النموذج الذي يعمل العالم عليه حاليًا حتى الآن، وتم معالجة هذه الظاهرة وفق لمعادلات تم صياغتها الاقتصادي الكبير كنز، ومنذ هذا الوقت يمر العالم بدورات تصحيح لرأس المال كل فترة، الحرب جزء من التصحيح، قد تكون الحرب تلقائية أو بسبب نزاع أو بدفع من كيانات، أو مقصودة أو بدفع أموال، لأن الحرب معناها تشغيل كبير لشركات السلاح والصناعات الدفاعية، والأوبئة تعني تصنيع لشركات الأدوية".