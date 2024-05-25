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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرفض اقتراحاً لتعديل العمليات العسكرية في رفح

صدى البلد

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض اقتراحاً من المدعي العام العسكري لتعديل العمليات العسكرية في رفح، وفحص مدى ملائمتها لقرار محكمة العدل الدولية.

وقالت الهيئة في تقرير لها إن نتنياهو رفض المقترح الذي يدعو لفحص مدى توافق العمليات العسكرية في رفح مع القوانين الدولية وتعديل العمليات العسكرية هناك وفقا لذلك.

وأضافت: "خلال الجلسة الطارئة التي عقدها نتنياهو في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، رفض اقتراح المدعي العام العسكري بفحص مدى ملائمة النشاط العسكري لقرار المحكمة".

وأصدرت محكمة العدل الدولية في وقت سابق، الجمعة، أمراً يدعو إسرائيل للوقف الفوري لعملياتها العسكرية في رفح، كما طالبت إسرائيل بتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بهذا الشأن.

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