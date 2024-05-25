نشرة المرأة والصحة| ماذا حدث لناطحات سحاب خلال عاصفة فى تكساس..إطلالات أثارت الجدل لـ ناهد السباعي

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تحتفل اليوم ٢٥ مايو الفنانة ناهد السباعي بعيد ميلادها الـ36، فهي من النجمات اللاتي تجذب الأنظار نحو أناقتها بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات.

يعتبر داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD) هو مرض رئوي التهابي مزمن يتسبب في إعاقة تدفق الهواء خارجًا من الرئتين.

حرصت الفنانة شيماء سيف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها بعد خضوعها لعملية التكميم.

ضربت عاصفة شديدة ورياح قوية أجزاء من ولاية تكساس الأمريكية، يوم الخميس الموافق 23 من شهر مايو، وقد تسببت في العديد من الخسائر الإنسانية والمادية أيضا.