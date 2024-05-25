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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة| ماذا حدث لناطحات سحاب خلال عاصفة فى تكساس..إطلالات أثارت الجدل لـ ناهد السباعي

ناهد السباعي
ناهد السباعي

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

في عيد ميلادها .. إطلالات أثارت الجدل لـ ناهد السباعي | صور

تحتفل اليوم ٢٥ مايو  الفنانة ناهد السباعي بعيد ميلادها الـ36، فهي من النجمات اللاتي تجذب الأنظار نحو أناقتها بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات.

8 أعراض خطيرة تظهر على مرضى الإنسداد الرئوي المزمن.. تعرف عليها

يعتبر داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD) هو مرض رئوي التهابي مزمن يتسبب في إعاقة تدفق الهواء خارجًا من الرئتين.

صورة تكشف عن خسارة وزن شيماء سيف بعد العملية|شاهد

حرصت الفنانة شيماء سيف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها بعد خضوعها لعملية التكميم.

تحطيم نوافذ وإنقطاع الكهرباء.. ماذا حدث لناطحات سحاب خلال عاصفة فى تكساس

ضربت عاصفة شديدة ورياح قوية أجزاء من ولاية تكساس الأمريكية، يوم الخميس الموافق 23  من شهر مايو، وقد تسببت في العديد من الخسائر الإنسانية والمادية أيضا.

 

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