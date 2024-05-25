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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يتابع سير أعمال الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير وأعمال الامتحانات التحريرية "النظري" لطلبة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2023، والتي انطلقت "اليوم السبت 25 مايو الجاري وتختتم  الخميس 6 يونية المقبل،وتستكمل مباسرة بامتحان العملي ،الذي يعقد في الفترة من 7 إلى 30 يونية 2024.

 
وجه المحافظ باستمرار متابعة تنفيذ خطة الاستعدادات التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع التعليم والجهات المعنية لخروج الامتحان بالشكل المطلوب،مؤكدا على أهمية متابعة  توافر كافة سبل  الراحة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطالب أداء امتحاناته بيسر وسهولة، مؤكداً أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات التعليم في هذا الشأن، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة  عقد الامتحانات

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من جهته أشار وكيل التعليم " هاني عنتر" إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية " لسير الامتحانات ، حيث يؤدى أكثر من 27 ألف و700 طالباً وطالبة الامتحانات أمام 90 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة،بواقع ( 16777 للصناعي / 3303 للزراعي /7340 للتجاري ، 269 للفندقي) داخل 90 لجنة موزعة على مستوى المحافظة (59 للصناعي ، 11 للزراعة ، 19 للتجاري ولجنة  للفندقي)،وتشمل امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية في كافة أنظمة التقدم(نظامي 3 و5 سنوات/إعداد مهني/تعليم وتدريب مزدوج )

وحرص وكيل الوزارة على التواصل مع مديري إدارات التعليم ومسؤولي التعليم الفني للاطمئنان على سير أعمال  الامتحانات ، حيث تم التأكيد على تذليل أية عقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان ، وتم الاطمئنان على وصول مظاريف الأسئلة إلى مقار اللجان والالتزام بموعد فتح المظاريف و انتظام طلاب وطالبات  الدبلومات الفنية داخل اللجان  

كما تم التشديد بالتنبيه على  الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول أو أية أجهزة رقمية،وتكليف رؤساء  اللجان باتخاذ  الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات متعلقة بالغش بكافة وسائله (حيازة تليفونات محمولة وأجهزة إليكترونية  تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المُمتحنين أو الطلاب/ انتحال صفة / طرق تقليدية)  ومصادرة  أي تليفون محمول في حالة ضبطه أثناء دخول الطلاب لجان الامتحان وتطبيق القانون والقرارات الوزارية  في هذا الصدد ، وحظر قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة ،قبل بداية الامتحان ، ويستثنى من ذلك رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى ولصالح العمل .

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