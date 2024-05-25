تأجيل محاكمة 4 متهمين في قضية داعش العمرانية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، تأجيل محاكمة 4 متهمين بقضية داعش العمرانية لجلسة 11 يونيو.

وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وجاء فيه: المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، بان تولى تأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحه دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.