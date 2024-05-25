لا تبحثوا عنهم.. وزير الداخلية السورية يوجه طلبا هاما بشأن المتهمين

اجتمع وزير الداخلية السوري، اللواء محمد الرحمون، مدراء إدارات الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات ومكافحة الاتجار بالأشخاص ورؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات بالمحافظات.

وبحسب صحيفة “الوطن” السورية؛ فقد شدد الوزير الرحمون على ضرورة تعزيز الدوريات وتقصي المعلومات والدقة في عمل الوحدات الشرطية والتحري في الجرائم المرتكبة.

كما طالب بعدم إذاعة البحث عن الأشخاص إلا الذين تتوفر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة وعدم الاكتفاء بالاعتراف الموجه ضدهم دون وجود أدلة، وتجنب إصدار بلاغات مراجعة بحق أشخاص دون توافر المبررات الكافية لذلك.

وأشار الوزير الرحمون إلى دور قادة الوحدات الشرطية المعنية بمكافحة الجريمة في متابعة عمل المرؤوسين وتحفيزهم للعمل وتأمين متطلبات الخدمة في مكافحة الجريمة بما يساهم في تحقيق الأمن والأمان.