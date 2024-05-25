المغرب.. أولى رحلات الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة تتوجه للأراضي المقدسة

شهد مطار محمد الخامس الدولي في مدينة الدار البيضاء مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

ووفق وسائل إعلام سعودية؛ تُنهي مبادرة طريق مكة إجراءات ضيوف الرحمن في بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفُّر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى فرز الأمتعة وَفْق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم تنقلهم الحافلات مباشرة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

يُشار الي أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضِمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، ويتواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.