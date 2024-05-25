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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدارة بايدن تفاجأت بإعلان إسرائيل عن استئناف صفقة الرهائن في غزة

صدى البلد

تفاجأت إدارة بايدن بإعلان إسرائيل استئناف المفاوضات بشأن صفقة الرهائن في غزة.

 جاء هذا التطور عقب اجتماع محوري في باريس ضم مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، ومدير الموساد ديفيد بارنيا، ورئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.

وفقا لأكسيوس، كشف مصدر أمريكي مطلع على مناقشات باريس أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، لم يتم تحديد موعد رسمي لجولة جديدة من المحادثات على أي مستوى. ويتناقض ذلك مع تصريحات مسؤول إسرائيلي زعم أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئناف المفاوضات الأسبوع المقبل.

وأعلن باراك رافيد، صحفي أكسيوس، أن مدير وكالة المخابرات المركزية بيرنز وافق على استئناف المحادثات مع مدير الموساد بارنيا ورئيس الوزراء القطري. وبحسب المسؤول الإسرائيلي، ركز اجتماع باريس على إنشاء بنية تحتية لتسهيل استئناف المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن. وقررت الأطراف المعنية استئناف المفاوضات خلال الأسبوع المقبل، والاستفادة من المقترحات الجديدة مع قيام مصر وقطر بدور الوسيط، إلى جانب المشاركة النشطة للولايات المتحدة.

عاد مدير الموساد برنيا إلى إسرائيل هذا الصباح بعد اجتماع باريس، مما يمثل خطوة مهمة نحو حل محتمل لأزمة الرهائن في غزة. ويشير الإعلان الإسرائيلي إلى تحول استراتيجي وجهد تعاوني بين اللاعبين الدوليين الرئيسيين لمعالجة الوضع المستمر.

وتشير مفاجأة إدارة بايدن إلى وجود فجوات محتملة في التواصل أو تفسيرات مختلفة لنتائج الاجتماع. ومع اقتراب استئناف المفاوضات، فإن دور الدبلوماسية الأمريكية وانسجامها مع الإجراءات الإسرائيلية سيكون حاسما في التعامل مع الديناميكيات المعقدة لوضع الرهائن في غزة.

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