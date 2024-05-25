الحوثيون يؤجلون إطلاق سراح 100 من أسرى القوات الحكومية

أعلن الحوثيون في اليمن تأجيل إطلاق سراح نحو 100 سجين من القوات الحكومية، والذي كان مقررا مبدئيا يوم السبت. وأشار مسؤول حوثي إلى "أسباب فنية" للتأخير، مؤكدا أنه سيتم تحديد موعد جديد للإفراج.

ووفقا لرويترز، كان عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، أعلن في وقت سابق عن نية الجماعة إطلاق سراح أكثر من 100 أسير في "مبادرة إنسانية أحادية". وكان من المتوقع أن تأتي هذه الخطوة في أعقاب تبادل الأسرى السابق للحوثيين في أبريل 2023، والذي شهد تبادل 250 مقاتلاً حوثيًا مقابل 70 جنديًا حكوميًا.

ويسلط التأجيل الضوء على التعقيدات المستمرة في الحرب الأهلية التي طال أمدها في اليمن، وهو الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف ودفع الملايين إلى حافة المجاعة. ويسيطر الحوثيون، وهم فصيل متحالف مع إيران، على سيطرة كبيرة في شمال اليمن، في حين يقود مجلس القيادة السياسية الحكومة المعترف بها دوليا. وقد تولى هذا المجلس، الذي أنشئ بدعم سعودي، السلطة من الرئيس اليمني في المنفى العام الماضي.