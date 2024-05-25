باحثة: الفيتو الأمريكي أداة إسرائيل لتعطيل قرارات «العدل الدولية» أمام مجلس الأمن

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إنَّ الواقع الإسرائيلي لا يزال يتحدى المنظومة الدولية القضائية حتى على مستوى قرار محكمة العدل الدولية أحد أذرع مجلس الأمن، رغم أن القرار ملزم ولا يستأنف ولكنه بحاجه إلى آلية تنفيذ.

وتابعت «حداد»، خلال نداخلة هاتفية لها على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مجلس الأمن الدولي وحده الذي يملك وضع عقوبات على من لا ينفذ القرارت الدولية، وطالما تتواصل إسرائيل مع الولايات المتحدة فهي مطمئنة إلى أي قرار يتم رفعه من «العدل الدولية» إلى مجلس الأمن فإنه سيتم وضع الفيتو الأمريكي على الطاولة، حتى لو كان قرار وقف إطلاق النار بشكل نهائي.

وأوضحت: «يمكن أيضا امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار المحكمة الخاص بوقف الأعمال العدائية في رفح الفلسطينية وعدم المساس بالمدنيين الفلسطينيين، عند رفعه إلى مجلس الأمن للتصويت عليه».