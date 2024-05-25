عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي واليونايتد بالقوة الضاربة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

صدى البلد

كشف فريقا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، عن التشكيل الأساسي لمواجهتهما مساء اليوم السبت، في المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب "ويمبلي".

وأعاد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، لاعب الوسط ماتيو كوفاسيتش إلى التشكيل الأساسي، ليلعب إلى جانب صانع الألعاب كيفن دي بروين.

ومن المقرر أن يقود إيرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي، بإسناد من الجناحين برناردو سيلفا وفيل فودين.

في الجهة المقابلة، كان لافتا جلوس المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند على دكة بدلاء مانشستر يونايتد، فيما يشارك ماركوس راشفورد.

ولم يتواجد اسم البرازيلي كاسيميرو على قائمة الفريق، فيما دفع المدرب إريك تين هاج بلاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط بالتشكيل الأساسي.

وفيما يلي تشكيل الفريقين لهذه المباراة:

مانشستر سيتي:

 أورتيجا، ووكر، ستونز، أكي، جفارديول، رودري، كوفاسيتش، دي بروين، سيلفا، فودين، هالاند.

مانشستر يونايتد:

أونانا، وان بيساكا، فاران، مارتينيز، دالوت، أمرابط، ماينو، فرنانديز، مكتوميناي، جارناتشو، راشفورد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. موعد بدء إجازة نهاية العام 2024 بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة

دوري أبطال إفريقيا| الشحات وتاو وأبو علي يقودون هجوم الأهلي أمام الترجي

محدش بيتكلم.. السيسي: الرغيف أبو شلن بيكلف الدولة جنيه وربع

مدينون بألف اعتذار.. تعليق مفاجئ من شريف إكرامي على أزمة الشناوي

إلحق اشتري: سيارة سوزوكي ماروتي بـ50 ألف جنيه فقط

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة

السيسي للمصريين: هل تقبلون مضاعفة فاتورة الكهرباء 3 مرات لتجنب تخفيف الأحمال

بـ 8 آلاف ريال سعودي فقط.. امتلك سيارة تويوتا كورولا أحدث موديل

موضوعات متعلقة

نهائي دوري أبطال أفريقيا..وزير الرياضة يطمئن على استعدادات استاد القاهرة لمباراة الأهلي والترجي

السد يتوج بطلا لـ كأس أمير قطر

فلسطيني مطلوب | أول تعليق من محمد شبانة على فبركة إسرائيل لصورته

وزير الرياضة يفتتح بطولة شارعك ملعبك بمشاركة 600 لاعب من الجنسين ..صور

أول رد لـ تشافي بعد إقالته من تدريب برشلونة

مصدر رفيع المستوى: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية بغزة

كاستيلو: حصدنا ثلاثية مستحقة.. والأهلي يسير بنجاح في طريق البطولات

لاعب يد الأهلي: لقب الدوري جاء في توقيت مثالي

ترشيحاتنا

الجارديان: جرائم نتنياهو تكشف ازدواجية التفكير عند الغرب

حديد منصهر| مصرع وإصابة 4 عمال في حادث مروع بمصنع بالصف

في ذكرى النكبة| يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني بنقابة الصحفيين.. الأربعاء

مراسل «إكسترا نيوز»: قطاع غزة بالكامل لايوجد به مكان آمن للنازحين الفلسطينيين

دمّك بقى تقيل| تعليق صادم من فجر السعيد على ظهور شيماء سيف الجديد

أجبر الضحايا على تعاطي "الآيس" وعاشـرهم حتى الموت| مفاجآت مثيرة في قضية سفاح التجمع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والترجي بنهائي أبطال إفريقيا.. وهذه القنوات المفتوحة

بـ 8 آلاف ريال سعودي فقط.. امتلك سيارة تويوتا كورولا أحدث موديل

طريقة عمل حلي البسكويت بالقشطة | غير تقليدية

كيف توج نابليون بونابرت نفسه ملكًا على إيطاليا ؟.. تفاصيل

فيديو

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

عريس ياسمين رئيس الجديد .. رجل أعمال وسبق له الزواج

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-