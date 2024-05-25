مانشستر سيتي واليونايتد بالقوة الضاربة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كشف فريقا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، عن التشكيل الأساسي لمواجهتهما مساء اليوم السبت، في المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب "ويمبلي".

وأعاد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، لاعب الوسط ماتيو كوفاسيتش إلى التشكيل الأساسي، ليلعب إلى جانب صانع الألعاب كيفن دي بروين.

ومن المقرر أن يقود إيرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي، بإسناد من الجناحين برناردو سيلفا وفيل فودين.

في الجهة المقابلة، كان لافتا جلوس المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند على دكة بدلاء مانشستر يونايتد، فيما يشارك ماركوس راشفورد.

ولم يتواجد اسم البرازيلي كاسيميرو على قائمة الفريق، فيما دفع المدرب إريك تين هاج بلاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط بالتشكيل الأساسي.

وفيما يلي تشكيل الفريقين لهذه المباراة:

مانشستر سيتي:

أورتيجا، ووكر، ستونز، أكي، جفارديول، رودري، كوفاسيتش، دي بروين، سيلفا، فودين، هالاند.

مانشستر يونايتد:

أونانا، وان بيساكا، فاران، مارتينيز، دالوت، أمرابط، ماينو، فرنانديز، مكتوميناي، جارناتشو، راشفورد.