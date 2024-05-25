بشرى سارة من الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي حول انتاجية القمح

قال توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستثمار واستصلاح الأراضي الزراعية، إن زراعة 500 ألف فدان قمح بزيادة تقدر بـ 200 ألف فدان، بإنتاجية تفوق مليون طن قمح، يتم توزيعها على عدة مناطق.

وأضاف توفيق سامي، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، بحضور الرئيس السيسي، عرضته قناة إكسترا نيوز، يجود تعاون وثيق بين الشركة ووزارة الزراعة، لتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الزراعية والوقائية.



وقال اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة كُلفت بالإشراف ضمن أجهزة الدولة، على مشروع استصلاح 430 ألف فدان بجنوب الوادي “توشكى الخير” بتكلفة تجاوزت 180 مليار جنيه حتى الآن.

