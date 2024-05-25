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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العدوان الإسرائيلي متواصل.. استشهاد أكثر من 30 فلسطينياً بقطاع غزة خلال يوم

صدى البلد

قال مسؤولون طبيون فلسطينيون إن أكثر من 30 فلسطينيا استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة خلال اليوم الماضي.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه أجرى "نشاطا عملياتيا في مناطق محددة برفح" الجمعة، وشمل ذلك استهداف وقتل المقاومين، وتفكيك أجزاء من شبكة أنفاق حماس، وتحديد مواقع مخابئ الأسلحة المخفية، وتركزت العمليات العسكرية على الطرف الجنوبي لرفح والمناطق الشرقية، مبتعدة عن المناطق المكتظة بالسكان، وفقا لتقارير رويترز.

ووصف أحد سكان رفح، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الوضع قائلاً: "إن قوات الاحتلال تُبقي المدينة تحت القصف، ليس فقط في شرقها حيث اجتاحتها، بل في وسطها وجوانبها الغربية.. إنهم يريدون تخويف الناس حتى يغادروا المدينة بأكملها. "

في الوقت نفسه، وفي شمال غزة، أفادت التقارير بأن الغارات الجوية الإسرائيلية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا، وفقًا لما ذكره العاملون الطبيون الفلسطينيون.

ويدعي الجيش الإسرائيلي أن هذه الضربات هي جزء من الجهود الرامية إلى منع حماس من إعادة سيطرتها على المنطقة.

وذكر مسؤولون طبيون محليون أن 31 فلسطينيا استشهدوا في المجمل خلال اليوم الماضي، لكنهم لم يحددوا ما إذا كان الضحايا من المدنيين أو المسلحين.

وأعلنت حماس، التي تحكم غزة، وحركة الجهاد الإسلامي، وهي جماعة مسلحة أصغر، مسؤوليتهما عن إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وقذائف مورتر على القوات الإسرائيلية في الشمال.

وتوغلت الدبابات الإسرائيلية بعمق في منطقة جباليا، مما أدى إلى دمار واسع النطاق في المنازل والمتاجر والبنية التحتية. 

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته "قضت على عشرات الإرهابيين في قتال قريب وضربات جوية" في جباليا.

ومع ذلك، لم تتمكن الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى هذه المنطقة، مما أدى إلى مخاوف بشأن وقوع إصابات إضافية لم يتم تحديدها بعد.

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