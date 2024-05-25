هشام الجخ يدعم الأهلى قبل نهائي الأبطال " الدستة يا أهلي"

حرص الشاعر الكبير هشام الجخ على دعم المارد الأحمر قبل لقاء الليلة المرتقب أمام الترجي التونسي، فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، متمنيا أن يفوز الفريق بالبطولة ويظل الكأس فى معقل النادي بالجزيرة.

و نشر هشام الجخ صور علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك و هو يرتدي تيشيرت الأهلي برفقة ابنه في صور و قال "#الدستة_يا_أهلي"

و يذكر أن يستضيف الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره الترجى التونسى فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسرى.



التقى الأهلى والترجى مرارًا وتكرارًا في السنوات الماضية، حتى أصبحت المباراة بمثابة كلاسيكو عربي معتاد، دائمًا ما تكون أجواؤه مختلفة، وكرة القدم المقدمة فيه استثنائية، علماً بأن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبى في رادس.

والآن لا يمتلك الأهلي أي بديل سوى هز شباك الترجي وتحقيق الفوز بأي نتيجة ليضمن التتويج باللقب الثاني على التوالي والـ12 في تاريخه، ولن تكون المهمة سهلة أمام حامل اللقب، خاصة أن الترجي لم تهتز شباكه سوى في مباراة واحدة فقط بالبطولة حتى الآن، وقت الخسارة من الهلال السوداني 1-3.

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