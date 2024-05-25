المرشد الأعلى: حشود مشيعي رئيسي تظهر الدعم للدولة الإيرانية

أعلن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، أن الحشود الكبيرة من المشيعين للرئيس إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، هي دليل على الدعم الشعبي القوي للجمهورية الإسلامية. وجاء بيان خامنئي وسط فترة حداد أعلنها لمدة خمسة أيام بعد الحادث المأساوي الذي أودى أيضًا بحياة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وخمسة آخرين.

وفقا لنيويورك تايمز، امتلأت شوارع المدن الإيرانية بالمشيعين، وأظهرت مقاطع الفيديو من وسائل الإعلام الإيرانية مواكب واسعة وحشود مكتظة تستمع إلى مراسم الجنازة خارج جامعة طهران، بقيادة خامنئي نفسه. وقال خامنئي، بحسب ما نقلت عنه قناة الميادين الإخبارية اللبنانية، إن “هذا الحداد أثبت للعالم أن الشعب مخلص لرئيس الجمهورية ولكل من يجسد مبادئ الثورة الإسلامية”. وأضاف أن الجنازة الكبرى أظهرت أن "الشعب حي"، مسلطا الضوء على الدعم المستمر للجمهورية الإسلامية.

ورددت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إرنا، هذه المشاعر، على الرغم من أنها لم تقتبس بشكل مباشر من خامنئي. وتحدث في حفل تأبيني في حسينية الإمام الخميني في طهران، وهو موقع ديني مهم حيث يعقد اجتماعات متكررة.

وبدأت مراسم الجنازة في تبريز، بالقرب من موقع التحطم، واستمرت عبر مدينة قم المقدسة قبل الوصول إلى طهران لأداء طقوس الجنازة النهائية. وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إيرنا) حشدًا كبيرًا من الشخصيات الأجنبية وكبار الشخصيات، بما في ذلك سفراء من مختلف القارات، وهم يقدمون احترامهم.

ونشر مكتب خامنئي صورة له في حفل التأبين، مؤكدا على وجود ممثلين دوليين كدليل على الدعم العالمي. ويشير المحللون إلى أن هذا جزء من استراتيجية لمواجهة تصوير إيران كدولة منبوذة، خاصة في ظل العقوبات الغربية الشديدة التي تواجهها.

وتشهد البلاد حاليًا أزمة اقتصادية حادة وتوترات متصاعدة مع إسرائيل وسط التداعيات الإقليمية للحرب في غزة. وعلى الرغم من هذه التحديات، سعت القيادة الإيرانية إلى تحقيق الاستقرار والاستمرارية. وبعد وفاة رئيسي، تم تعيين محمد مخبر رئيساً بالنيابة، ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة في 28 يونيو/حزيران، وفقاً لما ينص عليه الدستور.

ومع ذلك، فإن الانتخابات المقبلة تجري وسط تراجع الدعم الشعبي للجمهورية الإسلامية، مع انخفاض نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الأخيرة مما يعكس تزايد فك الارتباط الشعبي. ويقول النقاد إن الكثيرين ينظرون إلى الحكومة على أنها استبدادية بشكل متزايد.

وشدد خامنئي على الأهمية الرمزية لحشود الجنازة من خلال نشر لقطات بطائرة بدون طيار على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر حشودًا ضخمة حدادا على رئيسي، وبعضهم يرفع أعلام الجمهورية الإسلامية. وقال: إن مراسم التشييع الحاشدة للرئيس رئيسي حملت رسالة إلى العالم لصالح الجمهورية الإسلامية وأظهرت جذورها وقوتها الشعبية. هذه قوة وقوة متجذرة في أعماق المجتمع الإيراني والأمة الإيرانية”.

واختتم خامنئي كلمته بالتأكيد على إرث رئيسي الدائم، مؤكدا أنه حتى في حالة وفاته، يواصل رئيسي تقديم خدمات قيمة للبلاد.