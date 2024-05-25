مصدر رفيع: مصر تواصل جهودها لإعادة تنشيط مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى

قال مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إن علاقة مصر الإنسانية بالشعب الفلسطيني دفعتها لممارسة كل أنواع الضغوط على إسرائيل لإدخال مواد الإغاثة والوقود بصورة عاجلة.

وأضاف المصدر، أن مصر ملتزمة بسرعة إنفاذ المساعدات لإغاثة أهالي غزة، موضحًا أن الإجراءات المؤقتة الحالية هي نتيجة إدراكها لخطورة الوضع بالقطاع.

وأشار إلى أن مصر تؤكد ضرورة سرعة فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، ووقف الإجراءات الإسرائيلية المُعرقلة لنفاذ المساعدات.

وأوضح المصدر أن مصر تواصل جهودها لإعادة تنشيط مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، كما تُجري اتصالات مكثفة لاستعادة الهدوء بالقطاع بالتزامن مع إنفاذ الوقود والمستلزمات الطبية لمستشفيات القطاع.

وأكد أن مصر تحذّر من كارثة إنسانية في ظل استمرار استهداف المنظومة الصحية والمستشفيات والمخابز ومخازن المساعدات والمناطق الآمنة بالقطاع.