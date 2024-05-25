دون إصابات أو خسائر .. السيطرة على حريق بسطح عمارة بأسوان

نجحت جهود قوات وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال أسوان مساء اليوم فى السيطرة على حريق اندلع في سطح عمارة سكنية التابعة لغرب المدينة، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وترجع التفاصيل عندما تلقت وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال أسوان، يفيد باندلاع حريق في سطح عمارة سكنية بغرب المدينة، حيث انتشرت النيران، ولم يتبين السبب وراء ذلك.

حريق

على الفور انتقلت سيارات الاطفاء لمكان الحريق وتمكنت من السيطرة علي الحريق والذي لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

وبالمعاينة المبدئية والفحص تبين ان الحريق اندلع في سطح عمارة سكنية، وجارى استكمال الفحص للوصول للأسباب الحقيقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.