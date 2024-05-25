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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمات عربية أمريكية: إدارة «بايدن» لم تقدم التزامات لوقف إطلاق النار على غزة

صدى البلد

أعرب القادة العرب الأميركيون عن خيبة أملهم بعد اجتماعهم الأخير مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حيث سعوا للحصول على التزامات لمعالجة الصراع المستمر في غزة والتوترات الأوسع في الشرق الأوسط. وضم الاجتماع، الذي عقد في وزارة الخارجية يوم 17 مايو، زعماء من خمس منظمات عربية أمريكية، بعضها له علاقات مع ميشيغان، وركز على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس.

قال بلال حمود، المدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية الأمريكية في ديربورن: "في النهاية، نشعر بخيبة أمل لأن الإدارة لم تقدم أي التزامات، أو تشير إلى أن لديها خطة لحل فوري لهذا الأمر".

وأشار المعهد العربي الأميركي إلى أن هذا كان اللقاء الأول لبلينكن مع وفد عربي أميركي على وجه التحديد. وبينما التقى بلينكن سابقًا مع مناصرين للعرب الأمريكيين، إلا أن هذه اللقاءات شملت دوائر انتخابية أخرى.

وأشار مسؤول بوزارة الخارجية إلى أن اجتماع بلينكن جاء استجابة لطلبات الزعماء العرب الأمريكيين ويهدف إلى الاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس، والأزمة الإنسانية في غزة، والوضع في الضفة الغربية. منذ عام 2021، عقد بلينكن عدة لقاءات مع القادة العرب الأمريكيين والفلسطينيين الأمريكيين، بما في ذلك أحداث ما بعد 7 أكتوبر.

وأعرب المشاركون مثل حنا حنانيا من الاتحاد الأمريكي في رام الله، فلسطين، ومايا بيري، المدير التنفيذي للمعهد العربي الأمريكي، عن مخاوفهم. وقال حنانيا: "لم نشهد أي تغيير ملموس في السياسة"، مما يعكس الإحباط الواسع النطاق بين الحضور.

وخلال اللقاء، تحدث حمود عن مخاوفه الشخصية، بما في ذلك تأثير الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وهي منطقة لها علاقات مهمة مع سكان ديربورن. وروى تجربته المروعة خلال صراع عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

وشدد حنانيا على ضرورة تحقيق العدالة لضحايا العنف الإسرائيلي من العرب الأمريكيين، ودعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحاكمة الجناة. كما حث بلينكن على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ومع ذلك، رد بلينكن بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن أن يؤدي إلى وقف تمويل الولايات المتحدة للأمم المتحدة، مما قد يتسبب في مجاعة في بعض البلدان الفقيرة نظرًا لكون الولايات المتحدة أكبر ممول للأمم المتحدة.

وانتقد بعض المدافعين عن العرب الأمريكيين مشاركة القادة في الاجتماع. وقال عماد حمد، المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي للعلاقات الإنسانية، إن "هؤلاء الأمريكيين العرب والمسلمين الذين التقوا مع فريق بايدن من قبل والآن مع الوزير بلينكن مخطئون... ومن المفارقات أنهم يركضون للقاء، ثم يخرجون معبرين عن خيبة أملهم". والإحباط."

وقد أيد بيان المعهد العربي الأمريكي بعد الاجتماع المقترحات السياسية الواردة في "في هذه اللحظة: أجندة عربية أمريكية"، والتي تدعو إلى المساواة في المعاملة بين العرب الأمريكيين والعرب والفلسطينيين في الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، التقى رجل الأعمال في ديترويت جون راكولتا، الرئيس المشارك لمجلس ميشيغان لتحسين النمو السكاني والسفير الأمريكي السابق لدى الإمارات العربية المتحدة، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل، مما سلط الضوء على الدعم المستمر من بعض أعضاء الجالية اليهودية في مترو ديترويت لإسرائيل.

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