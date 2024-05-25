أيمن أشرف: أفريقيا في الجزيرة وبالتوفيق لنادينا العظيم اليوم

حرص أيمن أشرف، قائد الأهلي السابق ولاعب البنك الأهلي الحالي، على دعم المارد الأحمر قبل لقاء الليلة المرتقب أمام الترجي التونسي، فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، متمنيا أن يفوز الفريق بالبطولة ويظل الكأس فى معقل النادي بالجزيرة.

وكتب أشرف، عبر حسابه على منصة "x"، "كان فى حد كاتب قبل كده إن الأهلي حقق التاسعة بعد ما رحل وليد أزارو رقم 9، وبعد رحيل صالح جمعة رقم 10 الأهلي حقق العاشرة ، وبعد اعتزال وليد سليمان رقم 11 الأهلي حقق الحادية عشرة، وبعد رحيل أيمن أشرف رقم 12 أتمنى من كل قلبي تبقى أفريقيا في الجزيرة وبالتوفيق لنادينا العظيم اليوم".

ويستضيف الأهلى، نظيره الترجى التونسى فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسرى.