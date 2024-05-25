الإدانة تبطئ ولا توقف الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

على الرغم من أمر المحكمة الدولية بوقف هجومها على رفح الفلسطينية ، أعلنت إسرائيل أنها ستواصل عملياتها. ويهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين عدم إثارة غضب حلفائها الأمريكيين بشكل مفرط والسعي لتحقيق أهداف استراتيجية يعتبرها المسؤولون الإسرائيليون حاسمة. ويشمل ذلك منع تهريب الأسلحة في المستقبل من خلال السيطرة على رفح والحدود مع مصر.

وقد وصفت كل من إسرائيل والولايات المتحدة العملية بأنها "محدودة"، مما يسمح باتباع نهج أبطأ وأكثر حذرًا مقارنة بأجزاء أخرى من غزة. ومع ذلك، فقد أجبر القتال أعداداً كبيرة من المدنيين على التوجه إلى البحر، حيث يؤدي عدم كفاية السكن والمساعدات الطبية إلى تفاقم معاناتهم. كما أن إغلاق معبر رفح الحدودي يقلل من الآمال في الحصول على المساعدة الإنسانية العاجلة.

وأمرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي على رفح، مشيرة إلى المخاطر التي يتعرض لها السكان المدنيون، ولكنها لم تصل إلى حد المطالبة بوقف كامل لإطلاق النار. إلا أن إسرائيل تظل عازمة على تحقيق أهدافها العسكرية، بما في ذلك تأمين الحدود مع مصر، وتدمير البنية التحتية لأنفاق حماس، وتفكيك كتائبها، وقطع السيطرة الإدارية التي تتمتع بها الحركة على غزة.

ووفقاً لمحمد المصري، وهو محاسب يقيم في رفح، فإن الغارات الجوية المستمرة وتقدم القوات البرية خلقت وضعاً رهيباً للمدنيين. وبدأت القوات الإسرائيلية تأمين الحدود والتقدم نحو المدينة، مع اشتداد القتال في الأحياء القريبة من الحدود ومخيمات اللاجئين.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بعد زيارة قام بها مؤخرًا إلى إسرائيل، إلى أن العمليات الإسرائيلية كانت أكثر استهدافًا ومحدودة حتى الآن، وأن الجيش الإسرائيلي لم ينتهك الخطوط الحمراء الأمريكية. ومع ذلك، لا يزال الوضع الإنساني حرجاً، حيث يكافح المدنيون من أجل العثور على الأمان والضروريات الأساسية.

وقد طالبت إدارة بايدن بخطط ذات مصداقية لإجلاء المدنيين وحمايتهم، مما أثر على التكتيكات الإسرائيلية إلى حد ما. لكن المفاوضين الإسرائيليين قللوا من تقدير الاعتراضات المصرية القوية على سيطرة إسرائيل على معبر رفح. انضمت مصر الآن إلى جنوب أفريقيا في تقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

وبينما تواصل إسرائيل جهودها للسيطرة على رفح، فإنها تواجه التحدي المتمثل في منع التهريب إلى غزة من مصر، وهو عامل رئيسي في قدرات حماس العسكرية. واكتشف الجيش الإسرائيلي العديد من أنفاق التهريب لكنه أحجم عن تدميرها لتجنب الإضرار بالعلاقات مع مصر.

ويظل مستقبل الحكم في غزة غير مؤكد، حيث يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدخل السلطة الفلسطينية والحلول الإقليمية. ويشير بعض المحللين، مثل تامير هايمان من معهد دراسات الأمن القومي، إلى أن فترة مؤقتة من الحكم العسكري الإسرائيلي قد تكون ضرورية، على الرغم من أن هذه قضية خلافية داخل القيادة الإسرائيلية.

وعلى الرغم من التعقيدات، فإن الوضع في رفح يشكل نموذجًا محتملاً لترتيبات الحكم المستقبلية في غزة، بما في ذلك التعاون الدولي والشراكات الإقليمية. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات سياسية كبيرة، والطريق إلى الأمام محفوف بالتحديات.